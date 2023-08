Gazzetta - Tetè vuole giocare in Italia: Napoli sarebbe soluzione gradita

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport sarebbero due gli indiziati a poter prendere il posto di Hirving Lozano nel Napoli.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il preferito è Edon Zhegrova, 24enne del Lilla, nazionale del Kosovo. Poi occhio a Teté dello Shakhtar, la cui condizione contrattuale potrebbe ingolosire il Napoli: Teté, 23enne brasiliano, ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2023 e può essere acquistato a buon prezzo, ha esperienza in Champions e vorrebbe giocare ancora nella più prestigiosa manifestazione continentale. Lo scorso anno ha giocato in prestito al Lione, poi da gennaio è passato al Leicester. Vuole l’Italia e Napoli sarebbe una soluzione gradita".