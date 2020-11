Gazzetta - Tensione Napoli, nessun stipendio da inizio stagione: entro dicembre è previsto il primo saldo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento del Napoli: "Di mezzo potrebbe esserci anche la questione economica. Il tecnico, il suo staff e i giocatori non hanno ancora percepito un solo stipendio dall’inizio della nuova stagione. Una condizione che ha creato qualche malcontento nell’ambiente, ma è una situazione che riguarda gran parte del pianeta calcio come conseguenza dell’epidemia di Covid-19. Il club si è impegnato a versarne uno entro il primo dicembre, alla scadenza imposta dalla Federazione. In questo modo si tenterà di alleviare il mal di pancia di cui soffre la squadra in questo periodo".