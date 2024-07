Gazzetta - Telefonata Conte-Ancelotti: la confessione di Carlo su Rafa Marin

C'è stato un contatto telefonico tra Antonio Conte e Carlo Ancelotti. Il motivo della telefonata tra i due allenatori è stato Rafa Marin come rivela questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il nuovo allenatore del Napoli si è fatto raccontare da collega madridista alcune cose di Rafa Marin anche dal punto di vista caratteriale. Conte ha voluto conoscere ogni singolo dettaglio del ragazzo ed Ancelotti non si è tirato indietro.

Calciomercato Napoli: telefonata di Conte a Ancelotti per Rafa Marin

Calciomercato Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha speso belle parole per Rafa Marin nella telefonata avuta con Antonio Conte. L'allenatore del Real Madrid ha rassicurato il collega del Napoli confessandogli che Rafa Marin è destinato a diventare uno dei difensori più forti in circolazione. Inoltre, ad avere un rapporto speciale con il calciatore, è suo figlio Davide. La stima della famiglia Ancelotti per Rafa Marin è totale.