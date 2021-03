Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sugli infortunati in casa Napoli: "A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gattuso lascia fuori Rrahmani, Lozano e Manolas. Il primo dovrà stare fuori almeno due settimane per un problema muscolare rimediato in allenamento. Gli altri due, invece, non sono ancora in condizione e l’allenatore ha preferito non rischiarli".