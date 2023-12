Gazzetta - Tegola Nico Gonzalez per la Fiorentina: Italiano lo perde per 2 mesi

Nico Gonzalez almeno due mesi fuori causa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello SPort. L'attaccante argentino, a meno di un clamoroso recupero, salterà la Supercoppa Italiana:

"Difficile, molto, che speedy Gonzalez possa partecipare alla Supercoppa, probabile uno stop di un paio di mesi. Brutta tegola per la Viola, perché il gioiello della squadra era l’unico, di tutto l’attacco, ad avere una certa regolarità sotto porta: capocannoniere con 6 reti in campionato, come Bonaventura, più una in Conference. E adesso il problema gol si fa ancora più urgente".