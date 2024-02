Gazzetta - Superlega, è stato un flop il tour italiano di Reichart tra i club di Serie A

Napoli Calcio - Un vero e proprio flop lo definisce Gazzetta il viaggio in Italia di Bernd Reichart, Ceo di “A22 Sports Management”, la società che si occupa dell’organizzazione della Superlega. A quanto pare, Reichart ha avuto una risposta negativa da parte di tutti i club italiani. Il Ceo di “A22 Sports Management” era presente anche al Maradona per Napoli-Barcellona.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Il viaggio in Italia di Bernd Reichart, Ceo di “A22 Sports Management”, la società che si occupa dell’organizzazione della Superlega, non sta ottenendo i risultati sperati. Perché la chiusura della Serie A è stata netta e perché i dialoghi avuti con i club incontrati (mercoledì sera il manager tedesco era al Maradona seduto accanto a De Laurentiis) non porteranno le nostre grandi a schierarsi contro la Uefa per entrare in una competizione fortemente osteggiata dalle leghe europee e dalle federazioni. Non basterà la promessa di maggiori guadagni per arrivare alla scissione".