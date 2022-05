Gazzetta - Summit mercato Spalletti-ADL oggi: chiederà la riconferma di questi calciatori

Calciomercato Napoli - Ci sarà in giornata un summit mercato tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolineando come l'allenatore del Napoli chiederà la riconferma di tre calciatori ritenuti imprescindibili per la prossima stagione.

Spalletti e De Laurentiis

Incontro Spalletti De Laurentiis: le ultime

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'incontro tra Spalletti e De Laurentiis: