Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Kvaratskhelia:

"La dedizione per la causa, dunque, è massima. Per ora la crescente considerazione guadagnata dal giocatore negli ultimi mesi non ha fatto avvertire la necessità di ridiscutere i termini attuali dell’accordo (circa 1,5 milioni all’anno fino al 2027)".