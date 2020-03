Gazzetta sul recupero di Koulibaly: c'è cautela da parte di Kalidou e staff medico, possibile spezzone di gara con la Spal

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle condizioni fisiche di Koulibaly: "Il gigante senegalese, di concerto con lo staff medico e tecnico del Napoli, ha deciso di non avere fretta nel rientro, anche se ci terrebbe moltissimo a giocare la sfida di Champions contro il Barcellona, in programma il prossimo 18 marzo. Più probabile che, almeno per uno spezzone di gara, si possa rivedere in campo Koulibaly nella successiva partita interna contro la Spal al San Paolo".