Gazzetta sul Napoli: situazione delicata che ha gettato nello sconforto società, staff tecnico e giocatori. Gattuso sta reggendo perché non ci sono alternative

Ultime notizie Napoli - Sei mesi dopo l'estate, l’obiettivo del Napoli non è cambiato, il posto Champions resta sempre la priorità. Non è cambiato l’obiettivo, ma le aspettative sì, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli è in piena crisi, Gattuso sta reggendo in panchina perché non ci sono soluzioni alternative, mentre si susseguono gli infortuni e i contagi da Covid-19. Non sarebbe semplice per nessuno gestire un momento di emergenza. E non potrebbe esserlo nemmeno per l’allenatore, che ha fuori Manolas e Koulibaly, oltre a Mertens e Fabian, mentre contro l’Atalanta Osimhen è ritornato dal primo minuto dopo tre mesi. Una situazione delicata che ha gettato nello sconforto società, staff tecnico e giocatori"