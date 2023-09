Gazzetta sul Napoli: scudetto non ancora compromesso, ma un dato fa intuire che c’è tanto da lavorare

Ultime notizie Napoli - Il Napoli tenta di riscattarsi fuori dall’Italia. L’avvio a singhiozzo con lo scudetto sul petto impone sin da ora a Garcia diverse correzioni del suo progetto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il campionato non è ancora compromesso, ma il meno 5 dalla capolista Inter fa intuire che c’è tanto da lavorare:

"La difesa del titolo è un obbligo, però sarà opportuno andare più lontano possibile in altri ambiti, non si sa mai. Il Braga da affrontare domani in trasferta è più che alla portata. E magari Garcia comincerà a ritrovare un assetto più solido e le certezze smarrite nel primo tratto di strada"