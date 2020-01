Gazzetta sul Napoli: occhio a non fare come la Fiorentina del '93. I problemi strutturali non si risolvono con il mercato di gennaio: Gattuso è il meno colpevole di tutti

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento del Napoli: "Quella del Napoli resta una rosa buona, che vale sicuramente uno dei primi posti da Champions. Ma questo è il momento di guardarsi dentro e capire tutti gli errori fatti, per poter ripartire. Ed è il caso di guardarsi anche dietro, lasciando perdere discorsi di qualificazione europea e tenendo presente che certe annate riservano brutti scherzi, chiedere a Firenze come finì nel 1993. Ecco perché il mercato di gennaio, col probabile arrivo di un regista (Lobotka o chi per lui, magari Demme), non potrà risolvere problemi strutturali già emersi nella primavera scorsa e non risolti dal mercato estivo. In estate bisognerà rifondare radicalmente la squadra, ché strada facendo si sono rotti una serie di rapporti, giocatori-club su tutti. E far finta di niente non serve a risolvere il problema. La famosa notte dell’ammutinamento, il 5 novembre, ha creato una frattura mai sanata, con la questione sugli arbitrati e dell’eventuale causa civile per i diritti d’immagine, ancora pendente con tutti i danni derivanti sulla serenità dello spogliatoio. In mezzo a questa situazione l’unico incolpevole è Rino Gattuso, che almeno parla chiaro ed è arrivato al cuore del problema"