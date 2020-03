Gazzetta sul futuro di Koulibaly: il feeling con il Napoli è probabile finisca a fine stagione, tre club interessati

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Koulibaly: "Che poi a fine stagione, dopo sei anni, possa finire lo splendido feeling fra il gigante buono e la sua Napoli è probabile. Perché nonostante un’annata da dimenticare anche per il rendimento, Kalidou ha dimostrato nelle due sfide con il Liverpool quale sia il suo reale valore e dalla Premier - Manchester United ed Everton -, così come dalla Francia, il Psg, diversi grandi club vogliono ingaggiare il difensore. E stavolta probabilmente De Laurentiis non eviterà la trattativa, che comunque dovrà viaggiare su cifre elevatissime, visto che parliamo di un giocatore con ingaggio da 6 milioni di euro netti. Persino Maradona, rapportando ai tempi lo stipendio (5,5), ha guadagnato meno".