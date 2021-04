Gazzetta su Zielinski: De Laurentiis l'ha blindato perché vuole costruire il Napoli del futuro su di lui

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Zielinski: "Del resto Piotr sta per compiere 26 anni è nel pieno della maturità e deve dimostrare quella continuità di rendimento che lo consacri a livello internazionale. Sul prolungamento del suo contratto il Napoli ha investito più di tutti, quando già si era in pandemia, e dunque De Laurentiis vuole costruire proprio intorno al polacco la squadra del futuro. Un futuro da Champions per tenere alte le ambizioni di club e giocatore".