Gazzetta su Spalletti: dal primo giorno ha sostenuto la politica aziendale, condividendo le preoccupazioni di De Laurentiis sull’aumento del passivo in bilancio

Non ha segreti il gioco del Napoli. La squadra ha assimilato gli insegnamenti di Luciano Spalletti e s’impegna a metterli in pratica, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Con Spalletti il Napoli vince e diverte

Spalletti Luciano

"Spalletti ha un rapporto molto solido con i suoi giocatori. Un qualcosa che rende più agevole il lavoro quotidiano. Finora, c’è stato spazio per tutti, tranne per il terzo portiere, Marfella.