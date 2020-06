Gazzetta su Sarri: stasera si gioca una fetta importante di consenso degli juventini. Una vittoria serve più a lui che al club

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Sarri non si gioca tutto, gli resteranno campionato e Champions, ma abbastanza sì. Si gioca un’altra fetta di consenso degli juventini. La Coppa Italia in sé per la Juve non è una priorità, quella di stasera sarebbe la 14ª della serie, una collezione già ricca. Oggi la Coppa Italia serve più a Sarri che alla Juventus, gli conferirebbe la legittimazione del risultato, gli permetterebbe di perseverare nel personaggio dell’allenatore maudit, maledetto, che indossa la tuta e dice parolacce nelle conferenze stampa"