Gazzetta su Pirlo: vedi il Napoli e poi vivi! Ricaccia l’amico Gattuso in quinta posizione

Napoli Calcio - Vedi il Napoli e poi vivi: Andrea Pirlo può dirlo forte, lui con la Juventus. Ritorna alla vittoria nella settimana più dura, risale al terzo posto e ricaccia l’amico Gattuso in quinta posizione. Ne parla la Gazzetta.

“L’allenatore non avrebbe potuto chiedere di più al mercoledì dopo Pasqua. Pirlo è di nuovo sul podio del campionato, più in alto respira meglio. Il suo progetto può proseguire, alimentato da un successo davvero pesante. È chiaro però che non deve cullarsi sul salto in avanti. Non si può ancora parlare di svolta in casa Juve, ma qualcosa si muove: sarà interessante scoprire se per Dybala è stata una fiammata oppure se riaprirà una nuova fase nella Juve”