Gazzetta su Osimhen: si eleva manco fosse Michael Jordan. Ci ha messo l'anima in quello stacco

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il gesto tecnico compiuto ieri da Victor Osimhen contro il Monza. Il suo gol di testa è stato da applausi per l'elevazione e la forza con cui ha impattato il pallone sul cross dalla destra di Anguissa:

"Sì, Victor crede di poter volare e ieri lo ha dimostrato, raggiungendo i 223 centimetri di altezza come fosse Michael Jordan, sovrastando Izzo prima di planare di faccia e spaventare i tifosi azzurri. Ci ha messo dentro l’anima in quello stacco, un’esplosività paurosa che è servita da detonatore per l’attacco napoletano".