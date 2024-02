Gazzetta su Osimhen: comanda lui, c'è un'idea non censurabile su Victor e Kvaratskhelia

Ultime notizie Napoli - Tre gol di Osimhen e due di Kvaratskhelia in Sassuolo-Napoli 1-6, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Victor Osimhen è il padrone di casa, in area:

"Oltre al 3-1, aggiusta anche la rete che si è staccata sotto la traversa: lasciate fare a me, qui comando io. Lo asseconda anche Tressoldi, che a inizio ripresa sbaglia un’uscita dall’area, da fermo, e favorisce il tris del nigeriano.

Il quale domina anche fra i marcatori recenti: cinque gol in tre partite. Altro pensiero non censurabile degli azzurri: ah, se ci fosse sempre stato. Come pure: se Kvara fosse stato così preciso, determinato sotto porta, vedi il quinto e sesto gol"