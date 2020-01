Gazzetta su Napoli-Perugia: quattro segnali positivi che fanno ben sperare Gattuso

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla vittoria del Napoli: "La vittoria per ritrovare il sorriso e la Lazio nei quarti di finale della Coppa. La doppietta per riconciliare Lorenzo Insigne con la sua gente. Il rigore parato da Ospina che lo riscatta dopo il sabato da incubo all’Olimpico su Immobile. L’esordio di Diego Demme, che della squadra dovrà diventare l’uomo d’ordine. Sono questi i segnali positivi per Rino Gattuso, per la prima volta vincente al San Paolo, deluso per la ripresa contro il Perugia, ma al tempo stesso convinto di essere sulla strada giusta per ritrovare il Napoli che si è smarrito da oltre due mesi"