Gazzetta su Mertens: sabato addirittura potrebbe andare in panchina! La spalla non dà più fastidio, la condizione atletica migliora

Ultime notizie Napoli - Il passare dei giorni poi chiarirà chi del Napoli potrà recuperare dalle nazionali, ma anche in casa. Perché c'è Dries Mertens in corso di recupero, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Il belga è più vicino al rientro, la spalla non dà più fastidio e la condizione atletica migliora. Se questa settimana di lavoro proseguirà come si spera, sabato addirittura Dries potrebbe andare in panchina e questo sarebbe un segnale importante per l’ambiente, visto che parliamo del miglior cannoniere del Napoli di tutti i tempi e di un indiscusso leader del gruppo azzurro, ormai da otto anni"