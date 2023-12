Gazzetta su Mazzarri: fa scelte sperimentali, ha potuto istruire poco il gruppo Napoli

Ultime notizie Napoli - Sono sperimentali le formazioni che schierano per Napoli-Frosinone 0-4 sia Mazzarri che Di Francesco, il Napoli conferma due soli titolari e il Frosinone tre. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

C’è una considerazione evidenziata dal campo: nonostante il valore dei giocatori, è più squadra quella ospite.

"Di Francesco è un ottimo lavoratore sul campo: a disposizione l’intera rosa per tutta la settimana e allena movimenti e giocate che hanno un filo logico in campo. Viceversa Mazzarri è alla settima partita in poco più di un mese, il suo gruppo ha potuto istruirlo ben poco. Anzi è proprio in gare come quella di Coppa Italia che ha dovuto valutare condizioni e caratteristiche dei suoi giocatori. E le differenze, che partono dalla programmazione, sono abbastanza evidenti"