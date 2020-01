Gazzetta su Lukaku: "Se De Laurentiis la scorsa estate aveva fatto un pensiero al belga, forse non sbagliava"

Panettoni e torroni lasciateli agli altri, non è mica cambiato nulla. Questo 2020 assomiglia tanto all’anno precedente: guardi l’Inter e come ti sbagli, la Lu-La splende pure sul lungomare di Napoli. Non li fermi mica, Lukaku e Lautaro, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Trenta gol stagionali insieme, all’inizio di gennaio: l’andamento lento lasciatelo a Tullio De Piscopo. Qui si canta vittoria, servivano loro per ridare all’Inter una vittoria che da queste parti mancava dal 1997. Servivano loro, ancora una volta, per rispondere a CR7. Buon anno Romelu e buon anno Inter. E’ il sinistro che bacia il palo, tagliando in due pure il freddo di Napoli. San Paolo e San Romelu, non s’offenda nessuno. La tripletta di CR7 ha solo stimolato il 9 di Conte: se De Laurentiis la scorsa estate - come si diceva - aveva fatto un pensiero al belga, forse non sbagliava, forse aveva visto lungo. Lukaku viaggia che è una bellezza"