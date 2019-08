Gazzetta su Lozano: "È uno dei più interessanti del panorama internazionale! Ancelotti l'aveva messo in cima alla lista per un motivo tattico"

Calciomercato Napoli - Per la trattativa tra Napoli e PSV Eindhoven per l’attaccante messicano Hirving Lozano si dovrebbe essere alle battute finali, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Raiola e Giuntoli si ritroveranno all’inizio della prossima settimana, quando la dirigenza napoletana rientrerà dagli Stati Uniti. La firma dovrebbe essere una formalità:

“Dopo Fabian Ruiz e Elmas, Ancelotti avrà a disposizione un altro giocatore dalle indiscusse qualità tecniche. Lozano ha appena compiuto 24 anni ed è ritenuto uno dei giovani più interessanti a livello internazionale. Con lui, l’allenatore avrà l’esterno in grado di attaccare la profondità, così come richiede il suo modo di giocare: non è stato casuale se nella lista dei rinforzi presentata al presidente, il primo nome sia stato proprio quello del nazionale messicano”