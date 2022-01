Gazzetta su Lozano: sembrava aver bevuto una serie di tequila boom boom, tanto è adrenalinico. Torna il ghigno del Chucky

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Lozano ieri a Bologna.

"Sembra aver bevuto una serie di tequila boom boom, tanto appare adrenalinico. E infatti torna il ghigno del Chucky che mancava da troppo tempo, da oltre tre mesi in campionato (3 ottobre alla Fiorentina). Il messicano sfiora il gol già in avvio con un bel taglio, imbeccato da Fabian, ma sul tiro Skorupski con la mano di richiamo si salva. Poco male perché ancora con un taglio da centravanti Lozano si smarca sul cross basso di Elmas e sblocca la gara. Ecco il famoso 4-2-3-0 di Spalletti. Con Mertens lì davanti che si sposta, disorienta i marcatori avversari, per favorire gli inserimenti dei compagni, in questo caso dello scatenato messicano”.