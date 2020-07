Gazzetta su Lozano: è carico e convinto di poter migliorare ancora. Se farà bene in questo rush finale potrebbe essere la sorpresa con il Barcellona

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lozano: "Lozano appare carico e convinto di poter migliorare il suo rendimento in azzurro. Ancora una volta in Emilia da titolare ha l’occasione per guadagnare la fiducia del tecnico e magari sperare in una notte di gloria in Champions. Torneo che ha giocato da titolare con Ancelotti, ma all’andata col Barça è rimasto in panchina. Se farà bene a Parma e in questo finale di campionato può sperare magari di entrare in corsa e risultare decisivo per conquistare un posto nella Final eight di Lisbona e scrivere un finale ben diverso a questa stagione, che pure era iniziata bene a Torino con la Juve".