Gazzetta su Lozano: ADL non ha intenzione di svenderlo dopo averlo pagato 50 milioni, sulle sue tracce c'è sempre l'Everton

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lozano: "E’ stato l’acquisto più costoso della storia del Napoli ma, fin qui, non ha convinto per niente. Voluto da Carlo Ancelotti, ben presto è stato accantonato dallo stesso allenatore. Con l’avvento di Rino Gattuso, poi, è finito ai margini della prima squadra. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di svenderlo, dopo averlo pagato 50 milioni di euro tra cartellino e commissioni. Dunque, soltanto dinanzi ad un’offerta soddisfacente prenderà in considerazione la possibilità di cederlo: Ancelotti lo vorrebbe all’Everton, convinto sule qualità del nazionale messicano, emerse durante la sua esperienza in Olanda, col Psv Eindhoven".