Gazzetta su Lotito: "La Procura federale sta valutando gli estremi per un deferimento, l'idea di un complotto anti-Lazio serpeggia da mesi" [GRAFICO]

Fanno discutere le allusioni del presidente della Lazio Claudio Lotito sulla partita Juventus-Inter, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"La frase rilasciata a la Repubblica un mese fa faceva emergere tutti i suoi dubbi sulla regolarità della sfida: «Oggi io sono a un punto dalla Juventus , e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti...». La Procura federale sta valutando gli estremi per un deferimento. ma l'idea di un complotto anti Lazio volto a frenare la corsa scudetto del club biancoceleste serpeggia da mesi. Se si prendono in esame i calci di rigore la Lazio è la società ad averne avuti di più a favore: ben 14, cinque in più delle squadre seconde in questa particolare classifica. Il primato della Lazio è anche nei rigori subiti: solo 3, come l’Inter. La Juve ne ha subiti 8, quasi il triplo"