Gazzetta su Lobotka: s’è subito messo a disposizione di Gattuso, dovrebbe essere arruolabile per la Fiorentina

Ultimissime calcio Napoli - Due parole, le solite, che Aurelio De Laurentiis scrive ogni qualvolta deve annunciare l’acquisto ufficiale di un giocatore. «Benvenuto Stanislav», ha digitato, ieri pomeriggio, il presidente per confermare l’acquisto di Lobotka, l’ex centrocampista del Celta Vigo. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Lo slovacco ieri ha svolto il primo allenamento agli ordini di Gattuso dimostrando già una discreta condizione che fa presagire al debutto sabato con la Fiorentina

"Il giocatore s’è subito messo a disposizione di Rino Gattuso e dovrebbe essere arruolabile per la gara di sabato sera, contro la Fiorentina, al San Paolo.

«È una sensazione bellissima quella che sto provando in queste ore», ha detto Lobotka. “Teso? No, assolutamente. Non sono preoccupato dalle responsabilità. Anzi, non vedo l’ora di poter dimostrare il mio valore. L’essere arrivato in un club di dimensione internazionale può soltanto aiutare a completarmi»"