Secondo la Gazzetta dello Sport, il mercato estivo del Napoli non ha inciso molto sul nuovo assetto. A partire dal danese Jesper Lindstrom.

Costato ben 25 milioni, Lindstrom in rosa ha preso il posto del messicano Hirving Lozano:

"E l’equivoco sta proprio qui, nel senso che l’ex Eintracht non è un esterno di ruolo: si può adattare ma è stato sempre abituato ad agire nella trequarti. E chissà che nel tempo non possa diventare invece un’ottima soluzione come mezzala"