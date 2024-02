Gazzetta su Kvaratskhelia: c'è qualcosa che non va se il Napoli lo sostituisce per provare a vincere

Una situazione davvero difficile per Kvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Il calciatore georgiano continua ad essere sostituito anche se il Napoli vuole provare a vincere.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’anno nero del Napoli incide sull'umore e sulle prestazioni dell'attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Le sostituzioni di Kvaratskhelia quest’anno fanno discutere:

"Eppure con Spalletti arrivavano lo stesso, anzi anche di più: con Luciano era stato sostituito 17 volte in 23 gare, adesso siamo a 11, ma un anno fa era un modo per preservarlo da stanchezza e interventi rudi, oggi è per cercare una scintilla dalla panchina. Ma è chiaro che qualcosa non va se, per provare a vincere, c’è bisogno di sostituire l’uomo di maggior talento"