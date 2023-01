Gazzetta su Kvara: con l'Inter sarà un esame di laurea. Dovrà vedersela contro uno dei difensori più duri della A

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea quanto il Napoli faccia affidamento sul rientro di Kvaratskhelia che aveva saltato le ultime gare di campionato per un problema alla schiena:

"Il rientro di Kvaratskhelia è la miglior notizia possibile per Spalletti, che comunque ha avuto risposte esaltanti anche nell’assenza della stella georgiana. Ma con Kvara è un altro Napoli, più imprevedibile, più arrembante in campo aperto ma anche con più soluzioni senza spazi da attaccare.

Kvara ha il potere di illuminare e la massima libertà di azione quando c’è da puntare l’area. Toccherà a lui trovare tempo e modo per sfruttare le scorribande di Dumfries per azionarsi sulla sinistra e andare all’uno contro uno con Skriniar, uno dei marcatori più duri della A. Per Khvicha sarà un esame di laurea, per il Napoli una prova del 9 nella corsa scudetto"