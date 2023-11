Gazzetta su Juan Jesus: rientrerà contro la Salernitana

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle condizioni di Juan Jesus:

"Il difensore brasiliano ha di fatto svolto quasi l’intera seduta con i compagni. Dunque entro sabato, per il derby di Salerno, il suo rientro è assicurato. Il difensore si fece male il 20 settembre a Braga (bicipite femorale) ma poi ebbe una ricaduta a metà ottobre. Dopo aver saltato otto partite finalmente tornerà a disposizione di Garcia che nel prossimo turno di campionato dovrà già far a meno dell’altro brasiliano, Natan, fermato un turno per squalifica".