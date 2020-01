Gazzetta su Inzaghi: "Fa fatica ad accettare il verdetto del San Paolo, ancora una volta si rivela tabù per lui"

Un’eliminazione con tanti rimpianti. Simone Inzaghi fa fatica ad accettare il verdetto del San Paolo, che ancora una volta si rivela tabù per lui (un solo pareggio e 3 sconfitte nelle cinque partite affrontate da allenatore in questo stadio). Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Al tempo stesso però il tecnico elogia la sua squadra che esce sconfitta, ma non ridimensionata. Tra i rimpianti della serata c’è quel cartellino rosso rimediato da Leiva che ha riportato in parità il numero di giocatori in campo dopo l’espulsione di Hysaj.

“Leiva sa di aver sbagliato - osserva Inzaghi -. Prima di lui ha però sbagliato anche l’arbitro, perché il fallo non c’era. La partita l’abbiamo comunque giocata bene. Non meritavamo di perderla, così come dieci giorni fa in campionato sarebbe stato più giusto il pareggio”.

Per Inzaghi ci sono anche altre note liete. A cominciare dal rientro di Correa"