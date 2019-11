Gazzetta su Insigne: non regge la pressione da capitano. Stavolta se arriva l'offerta ADL lo cederà

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lorenzo Insigne: "Questione di ruolo? Di motivazioni? Chissà. Resta il fatto, però, che nel Napoli Lorenzo non riesce più a ritrovarsi. Il suo contributo è davvero relativo, come le prestazioni che ne hanno alterato il rapporto con i tifosi, soprattutto dopo la presa di posizione contro Aurelio De Laurentiis con la decisione di disobbedire alla disposizione del presidente che avrebbe voluto la squadra in ritiro dopo il Salisburgo. Probabilmente, Insigne non ha ancora la maturità necessaria per sopportare il carico di responsabilità che deriva dal suo essere capitano e, soprattutto, dall’essere napoletano. In lui, l’ambiente ha individuato il capro espiatorio di una situazione che ha avuto del grottesco e che ha provocato la contestazione nella gara con il Genoa. Una situazione che potrebbe avere delle conseguenze sul futuro napoletano del giocatore: Insigne non è più tra gli incedibili, se dovesse arrivare un’offerta importante, stavolta De Laurentiis non la rispedirà al mittente"