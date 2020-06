Gazzetta su Insigne: Gattuso gli ha restituito le giuste motivazioni. Il futuro tecnico ruoterà intorno al suo grande talento

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Insigne: "Restituirgli le giuste motivazioni per poi ripartire proprio da lui. E’ stato il recupero di Lorenzo Insigne la prima necessità del progetto tecnico di Rino Gattuso. Lavorare sulla psicologia del capitano è stato il punto di partenza. Sul piano tecnico, le qualità dell’attaccante non sono mai state messe in discussione. Ha ritrovato anche il contatto con l’ambiente e l’armonia con De Laurentiis. Il futuro tecnico ruoterà intorno al suo grande talento"