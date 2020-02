Gazzetta su Gattuso: uscita strategica la sua? Ha funzionato, anche se il Napoli è dovuto andare sotto per svegliarsi

Ultimissime Calcio Napoli - Sesta vittoria nelle ultime sette uscite per il Napoli, coppa compresa; la quarta consecutiva in trasferta. Se questa spinta d’ottimismo servirà a impaurire il Barcellona, non si saprà fino a martedì e i dubbi rimangono, secondo la Gazzetta dello Sport.

Uscita strategica di Gattuso?