Gazzetta su Gattuso: è un leone in gabbia, non vede l'ora di tornare a Castel Volturno. De Laurentiis vuole ripartire da lui anche l'anno prossimo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Rino Gattuso: "E' un leone in gabbia, chiuso tra le quattro mura di casa, in attesa che tutto finisca e che si ritorni alla normalità. Che per lui è rappresentata dal centro sportivo di Castel Volturno, dal lavoro sul campo, dal suo ufficio, dove studia i prossimi avversari e si relaziona col suo staff. Napoli, ormai, è al centro dei suoi pensieri e, perché no?, al centro del suo progetto futuro. In poco più di tre mesi è riuscito a imporsi nei sentimenti della gente e nella considerazione del club. Il rapporto con la proprietà è idilliaco, Aurelio De Laurentiis è soddisfatto per la svolta che c’è stata con il suo avvento. Ed è da lui che vuole ripartire per ritornare nuovamente al tavolo delle grandi d’Europa se non dovesse riuscirci quest’anno. La Champions League è l’obbiettivo unico".