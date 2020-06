Gazzetta su Gattuso: sta facendo da mediatore sulla questione multe. Decisiva la sua volontà sui tre rinnovi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso: "Bisogna andare tutti dalla stessa parte. E’ stato questo il senso del discorso fatto da Rino Gattuso alla squadra nel giorno del suo avvento. Soltanto in questo modo il Napoli si sarebbe potuto riprendere, perché l’allenatore non ha mai messo in discussione la qualità e la validità dell’organico. La squadra ne ha accettato il “pane al pane e vino al vino” e ne segue gli insegnamenti con grande profitto. Una condizione che ha convinto Gattuso ad assumere un ruolo delicato nel rapporto tra i giocatori e la proprietà. Lui, sta facendo da mediatore nella questione dell’arbitrato e in quella di alcuni rinnovi in discussione. La sua insistenza ha convinto Dries Mertens a restare, così come avverrà per Zielinski e Maksimovic".