Gazzetta su Gattuso: non è d'aiuto ad una squadra imballata e timorosa! Ambiente sfiduciato e zero entusiasmo, può contare solo sui suoi collaboratori

Ultime notizie Napoli - Gennaro Gattuso è sotto accusa da settimane, ormai, e da questa situazione pare complicato uscirne. Il pareggio di Reggio Emilia ha aperto a nuove critiche, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"L’ambiente è sfiduciato, non c’è più entusiasmo intorno al Napoli e Gattuso può contare soltanto sull’apporto dei suoi collaboratori. La squadra è imballata, prigioniera delle sue stesse paure, in campo ci vanno giocatori timorosi, condizionati dalle tensioni del momento. E di certo, l’allenatore non è stato d’aiuto, non è stato capace di trasmettere ai suoi ragazzi quella tranquillità necessaria per andare in campo senza condizionamenti"