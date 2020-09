Gazzetta su Gattuso: l'urlo 'Victor' è il più gettonato a Castel Volturno, Osimhen ha già capito una cosa sul mister

Notizie Calcio Napoli - Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non è tipo da farsi incantare da nomi o suggestioni:

“Conta solo il lavoro in allenamento. Ecco perché «Victor» è l’urlo più gettonato sui campi di Castel Volturno, e il nigeriano Osimhen ha già capito che le attenzioni dell’allenatore diventano fondamentali nel percorso di crescita. Ai suoi attaccanti Rino chiede velocità e movimento continuo, per togliere riferimenti alle difese, per inseguire un po’ di spazio. E in questi giorni sta provando tutti nelle varie posizioni per capire dove ognuno di loro può dare di più”