Gazzetta su Gattuso: "È il simbolo di quell’integrazione che l’Italia insegue da più di un secolo"

Notizie Calcio Napoli - Il Milan va a Napoli per confermare la leadership, e ci va a passo veloce, con lo stile del «cumenda» che non ha tempo da perdere, una ne pensa e mille ne fa, sempre in movimento, sempre in tensione, giacca e cravatta, modi spicci e poche parole. Inizia così il lungo editoriale della Gazzetta dello Sport su Napoli-Milan:

“Ad attendere Ibrahimovic e compagni c’è un Napoli ben diverso dallo stereotipo al quale la retorica ci ha abituato: non è più soltanto una squadra di giocolieri, tutta tacco-punta, vanno bene i dribbling e la fantasia, ma senza esagerare. In mezzo al campo si fa legna, si lotta con la bava alla bocca, seguendo gli insegnamenti di un «terrone» come Gattuso (è lui a dirsi tale, con orgoglio e fierezza). E proprio Gattuso è il simbolo di quell’integrazione che l’Italia insegue da più di un secolo. Napoli e Milano, in lui, sono realtà integrate”