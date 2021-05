Gazzetta su Gattuso: ha rifiutato la Fiorentina e tentennato sulla Lazio, vuole scegliere con calma il suo futuro

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso: "In definitiva l’allenatore è libero di scegliere la propria strada al 30 giugno: tutti ormai danno per scontata la separazione e i segnali, al momento, vanno ancora in quella direzione. Ma quel no alla Fiorentina e ora il tentennamento con la Lazio dimostrano che Gattuso vuol riflettere bene prima di prendere una decisione, senza fretta. In ogni caso una scelta obbligata nei giorni che precedono il verdetto per l’atteso ritorno in Champions".