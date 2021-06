Gazzetta su Gattuso: giura di aver strappato il contratto con Commisso prima di sapere del Tottenham

Serie A - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Gattuso: "Rino giura che quella decisione di strappare il contratto l’ha presa prima di sapere dell’interessamento del Tottenham. Sta di fatto che se Commisso si fosse comportato come disse il giorno dopo la firma - «Gattuso è come me, lo difenderò sempre a spada tratta» - oggi quel contratto sarebbe stato depositato in Lega e il tecnico blindato. La risoluzione è consensuale. Dopodiché Gattuso deve interrogarsi sul modo di porsi verso i proprietari visto che, seppur in tempi diversi, il rapporto con ADL e Commisso si è esaurito abbastanza rapidamente"