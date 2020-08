Gazzetta su Fabian: è lui la stella di questo Napoli! Ha deliziato l’ambiente con preziosismi tecnici, le motivazioni non gli mancheranno

Ultime notizie Napoli - Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Napoli punterà sulla crescita del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz:

“Ha deliziato l’ambiente con preziosismi tecnici e assist per i compagni. Attualmente, è lui la stella di questo Napoli, il giocatore che s’è saputo conquistare il prestigio venendo fuori da un periodo di discontinuità che aveva indotto l’allenatore a ragionare su soluzioni diverse. Quest’anno le motivazioni non gli mancheranno. A livello di club sarà impegnato per riportare il Napoli in Champions, nei suoi progetti c’è l’Europeo 2021 che lo vedrà impegnato con la Spagna”