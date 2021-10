Gazzetta su De Laurentiis: osteggiato a Napoli mentre a Roma speravano comprasse i giallorossi

Napoli calcio - A Roma c'è chi voleva De Laurentiis presidente, a Napoli Aurelio viene osteggiato. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come De Laurentiis nella Capitale venga apprezzato mentre a Napoli le cose sono molto più complicate.

"Perché quando arriva nella città del Golfo da anni una scorta della Polizia lo segue in ogni spostamento per via di minacce subite in passato. E anche adesso che il Napoli vola e guarda tutti dall’alto una certa acredine non è stata smussata e con la città il rapporto rimane complicato. Diverso invece quello che accade nella Capitale, dove nel tempo Aurelio ha raggiunto una stima anche calcistica, dopo quella acquisita nei decenni di lavoro nel mondo della celluloide, lui che è cresciuto negli studi di Cinecittà dove seguiva sul set - tra gli altri - zia Silvana Mangano, moglie di Dino De Laurentiis".