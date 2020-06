Gazzetta su Conte: vuole riprendersi una rivincita a Napoli dopo 8 anni, con la Juve non ha mai vinto la Coppa Italia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Antonio Conte:

"I carichi sono stati graduali, sempre crescenti. E personalizzati: dunque una base fissa per tutti, poi una parte variabile, anche a seconda della struttura fisica del giocatore e delle risposte dello stesso alle sollecitazioni dei giorni precedenti. Conte è chiamato a una partenza accelerata, cosa che gli è riuscita abbastanza spesso in carriera. Ed è chiamato anche a cambiare il rapporto con una competizione che in Italia non gli ha mai regalato troppe gioie. Con la Juventus in panchina non è mai riuscito a vincere la Coppa Italia. E una finale andò di traverso per colpa di Cavani e del Napoli. Tutto torna, nella vita. Cavani è oggi un obiettivo di mercato dell’Inter. E il Napoli è, otto anni più tardi, l’occasione per prendersi una piccola grande rivincita".