Gazzetta su Callejon: ci teneva tantissimo a firmare per dare il suo contributo in Champions a Barcellona

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Callejon: "Il giocatore, attraverso il suo agente Quilon, ha chiesto solo una copertura assicurativa adeguata, visto che in caso di infortunio - incrociando le dita - José si ritroverebbe senza ingaggio e privo della possibilità di poterlo trovare. Ma anche su questo si sta trovando la quadra, per cui quella di domani contro la Spal non sarà l’ultima apparizione in azzurro di Callejon. Che dunque potrà finire il suo ciclo dando anche il suo contributo in Champions, cosa cui tiene tantissimo".