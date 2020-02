Gazzetta su Balotelli: serata complicata, pressioni continue da Maksimovic e Manolas!

Ultimissime Calcio Napoli - In campo ieri sera l’attaccante del Brescia Mario Balotelli si è dovuto esibire tra le cure dei difensori centrali del Napoli Maksimovic e Manolas. La Gazzetta dello Sport ne analizza la prestazione:

”Una serata complicata che nei primi 45’ lo ha visto avvicinarsi al gol solo nell’ultima azione: corner di Tonali e colpo di testa a lato. Prima, qualche appoggio sbagliato, pressioni continue dei difensori avversari e nessuna occasione per andare a impensierire Ospina. Mario, ancora capitano vista l’assenza di Torregrossa, ha cercato di tenere alto prima l’umore e poi il baricentro del Brescia. Quando si è ritrovato nel cuore dell’area un pallone giocabile ci è arrivato sbilanciato e l’errore è stato grossolano ma l’equilibrio friabile e la falcata ampia hanno reso tutto complicatissimo. Una serata opaca, culminata con l’8ª sconfitta in carriera di Mario contro il Napoli in 9 incroci”