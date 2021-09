Gazzetta su Anguissa: al suo arrivo molti si sono chiesti chi fosse. Gli sono bastate alcune gare per convincere gli scettici

Napoli calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Frank Anguissa è la vera sorpresa di questo Napoli. Le sue qualità, ormai, fanno parte della realtà napoletana. In principio, il suo ingaggio era stato accolto con scetticismo, il suo nome è venuto fuori negli ultimi giorni di mercato e in tanti si sono chiesti chi fosse questo giocatore. Gli sono bastate un paio di partite per mettere d’accordo tutti, per convincere i più scettici sulla bontà del suo acquisto. Vederne la determinazione e l’impegno nei 90 minuti aiuta molto nel descriverne le caratteristiche".